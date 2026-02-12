У оккупантов окончательно лопнуло терпение из-за решения Кремля: озвучен панический ультиматум

Российские военные и военные блоггеры подвергли резкой критике Кремль после ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Роскомнадзор ввел самые жесткие ограничения на платформу, объяснив свои действия "замедлением" мессенджера и якобы стремлением защитить граждан от "преступного и террористического" контента. Этот шаг стал очередным этапом давления на свободный Интернет в России, пишет The Telegraph.

Фото: из открытых источников

За последние шесть месяцев новые ограничения Telegram и WhatsApp вводили не менее трех раз. Аудио и видеозвонки на этих платформах заблокированы еще с августа. При этом около 75% россиян старше 13 лет регулярно пользуются мессенджером. К ним относятся военные, чиновники Кремля, государственные СМИ и даже Роскомнадзор. Telegram активно используют оккупационные подразделения на фронте в Украине для передачи координат целей и отслеживания приближения дронов.

Ограничение доступа к Telegram стало очередным ударом после отключения терминалов Starlink Илоном Маском. Это вызвало волну возмущения среди российских военных блоггеров, регулярно публикующих сводки с фронта и фактически ставших альтернативным источником информации для граждан. СМИ отмечают, что именно они являются главным опорным пунктом информационного пространства войны для простых россиян, поддерживая прямую связь с солдатами на передовой и получая от них эксклюзивные кадры. Часть контента используется для сбора средств на нужды оккупационной армии.

Один из военных корреспондентов предупредил: "Тысячи военнослужащих останутся без связи, что на фоне продолжающегося наступления приведет к роковым последствиям". Известный корреспондент Александр Сладков добавил: "Мероприятие устроило нам двухдневный нокаут с отключением Starlink, а теперь мы и этот канал управления и связи прячем. Так чем именно мы должны побеждать, какими инструментами? Ерунда и полевыми телефонами ТА-57?"

Реакция российских националистов была еще более жесткой: один из них отметил, что "когда некоторых людей, пришедших к власти из ниоткуда, потащат в пресловутую Гаагу, никто даже не пикнет".

