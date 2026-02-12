У окупантів остаточно увірвався терпець через рішення Кремля: озвучено панічний ультиматум

Російські військові та військові блогери різко розкритикували Кремль після обмежень доступу до месенджера Telegram. Роскомнадзор запровадив наразі найжорсткіші обмеження на платформу, пояснивши свої дії "уповільненням" месенджера та нібито прагненням захистити громадян від "злочинного і терористичного" контенту. Цей крок став черговим етапом тиску на вільний інтернет у Росії, пише The Telegraph.

Фото: з відкритих джерел

За останні шість місяців нові обмеження Telegram і WhatsApp вводили щонайменше тричі. Аудіо- та відеодзвінки на цих платформах заблоковані ще з серпня. При цьому близько 75% росіян старше 13 років регулярно користуються месенджером. До них належать військові, чиновники Кремля, державні ЗМІ та навіть сам Роскомнадзор. Telegram активно використовують окупаційні підрозділи на фронті в Україні для передачі координат цілей та відстеження наближення дронів.

Обмеження доступу до Telegram стало черговим ударом після відключення терміналів Starlink Ілоном Маском. Це викликало хвилю обурення серед російських військових блогерів, які регулярно публікують зведення з фронту і фактично стали альтернативним джерелом інформації для громадян. ЗМІ відзначають, що саме вони є "головним опорним пунктом інформаційного простору війни для простих росіян", підтримуючи прямий зв’язок із солдатами на передовій та отримуючи від них ексклюзивні кадри. Частина контенту використовується для збору коштів на потреби окупаційної армії.

Один з військових кореспондентів попередив: "Тисячі військовослужбовців залишаться без зв’язку, що на тлі триваючого наступу призведе до фатальних наслідків". Відомий кореспондент Олександр Сладков додав: "Захід влаштував нам дводенний нокаут з відключенням Starlink, а тепер ми і цей канал управління та зв’язку ховаємо. Так чим саме ми повинні перемагати, якими інструментами? Нісенітницею і польовими телефонами ТА-57?"

Реакція російських націоналістів була ще жорсткішою: один з них зазначив, що "коли деяких людей, які прийшли до влади з нізвідки, потягнуть до горезвісної Гааги, ніхто навіть не пикне".

