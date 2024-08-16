Недавние события в Курской области стали очередным свидетельством углубляющегося противостояния между Россией и НАТО, заявил помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Он заявил, что атака ВСУ на этот регион была тщательно спланирована и проведена якобы при активной поддержке западных спецслужб: западные страны, в первую очередь США, играют ключевую роль в координации и материально-техническом обеспечении подобных операций.

Николай Патрушев

"Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", — заявил Патрушев.

По его мнению, заявления США о непричастности к этим событиям не соответствуют действительности. Он утверждает, что Вашингтон якобы часто действует по двойным стандартам: декларирует одно, но на практике поступает иначе.

В случае с Украиной, заявил Патрушев, поддержка Запада лишь усугубляет кризис, превращая страну в инструмент против России, что в конечном итоге может привести к потере Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ 6 августа начали операцию в Курской области. Она проходит настолько успешно, что россияне не могут поверить в то, что высшее военное руководство Украины смогло ее спланировать, именно поэтому и придумывают разные истории с помощниками из Запада. Например, в Минобороны страны-агрессора заявили, что Киеву помогли спланировать операцию в Курской области западные спецслужбы. В то же время в Госдуме считают, что операцию на Курщине спланировали в МИ-6.



