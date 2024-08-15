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В Минобороны РФ сообщили, кто «на самом деле» стоит за операцией ВСУ на Курщине

В Минобороны страны-агрессора не могут поверить, что Украина сама спланировала позорную для России операцию в Курской области

сегодня, 16:40
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Ткачик Олеся

Украинские солдаты согласовывают атаки на Курскую область со спецслужбами западных стран. Об этом заявил советник министерства обороны РФ Андрей Ильницкий, передает ТАСС.

В Минобороны РФ сообщили, кто «на самом деле» стоит за операцией ВСУ на Курщине

Минобороны РФ

 "Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями", — заявил россиянин.

Он обратил внимание, что зарубежные партнеры Киева продолжают снабжать его различными видами техники.

Как сказал Ильницкий, пока Вооруженные силы РФ сохраняют преимущество на поле боя, Украина не согласится начать мирные переговоры. В связи с этим представитель военного ведомства выразил уверенность, что ВСУ продолжат попытки ослабить российские войска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, операцию Вооруженных сил Украины в Курской области помогали разработать военные Соединенных Штатов. Он утверждал, что в разработке операции "однозначно принимали участие" штабы блока НАТО. Алаудинов добавил, что при реализации украинской операции было задействовано большое количество "иностранных наемников". Однако, по словам командира спецназа, ВСУ уже вряд ли продвинутся дальше. Впрочем, прогнозы российского военного не подтвердились, украинские военные и дальше уверенно продвигаются пол российской территории и берут населенные пункты Курщины под свой контроль.

В то же время в Госдуме считают, что якобы именно британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. Там утверждают, что этим якобы занимался третий отдел британской спецслужбы МИ-6.





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