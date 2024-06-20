В начале июня сына известного российского модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева госпитализировали в одну из клиник российской столицы.

Егор Зайцев (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское издание Стархит , медики боролись за его жизнь до последнего, однако ситуация была тяжелая с самого начала.

До этого Зайцева-младшего повезли в больницу, где у него диагностировали тяжелую анемию и опухоль в кишечнике. Еще у него было обнаружено несколько хронических заболеваний, одно из них, цирроз печени.

Российские врачи помимо этого диагностировали у сына модельера проблемы с легкими. У него отказывали почки, жидкость накопилась в брюшной полости, было нарушено свертываемость крови. С 16 июня Егор Зайцев был на ИВЛ. При его жизни боролись в палате интенсивной терапии одной из московских клиник.

19 июня сообщили о том, что сын известного модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев скончался. Эту новость подтвердили друзья семьи модельера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер актер из популярных сериалов . В России ушел из жизни 76-летний киноактер Олег Леваков. Как сообщает пропагандистское СМИ Стархит, окружение Левакова не озвучивает его причину смерти, только обнародовали соболезнования его родным. Еще неизвестно, когда и где будут прощаться с артистом.

Как и у многих известных российских артистов, на счету Олега Левакова более 80 работ в кино. Самые известные из них — сериалы "Тайны следствия", "Ивановы-Ивановы", "Мажор" и многие другие.

Также в России неожиданно скончался актер из сериалов "Бумер" и "Бандитский Петербург". В РФ сообщают о том, что скончался популярный российский актер Александр Карпухов. Как информирует пропагандистское медиа Стархит, популярный в России актер сыграл более ста ролей в кино. Он ушел из жизни в возрасте 50 лет.





