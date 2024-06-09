У Пугачевой отобрали важное звание у РФ

У Примадонны, звезды из РФ Аллы Пугачевой , осуждающей кровавый кремлевский режим Кремля и уехавшей за границу, отобрали ее звание королевы русской эстрады. Этим званием решили наградить известную поклонницу путинского режима.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Во время экономического форума в Санкт-Петербурге собравшиеся решили, что антивоенная позиция Аллы Борисовны не позволяет ей и дальше быть королевой эстрады. При этом, по мнению россиян, это звание заслуживает другая певица, являющаяся фанаткой диктатора Путина. Это – Любовь Успенская.

"В Петербурге проходит международный экономический форум, который не первый год посещают звезды отечественного шоу-бизнеса. 5 июня в рамках мероприятия был организован закрытый прием для гостей, на котором выступила Любовь Успенская. Певица настолько поразила публику, что после выступления ее назвали новой королевой эстрады ", – пишут пропагандистские СМИ.

Сама Примадонна пока никак не отреагировала на новость. Однако, вероятно, ей до этого безразлично, ведь у певицы нет планов возвращаться в РФ.

Алла Борисовна публично осудила кремлевские власти и вторжение РФ на территорию Украины. В сентябре 2022 года Примадонна подала заявление в российский Минюст РФ с предложением признать его "иностранным агентом", это она сделала в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным. Примадонна осуждает войну в Украине, называя ее "иллюзорными целями, которые делают Россию изгнанником".

Весной 2023 года Алла вместе со своими детьми уехала из России в Израиль. Ее отъезд – это знак протеста против войны. Антивоенная риторика Примадонны подверглась критике со стороны граждан РФ, поддерживающих войну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что п оэт, бывший лучшим другом Пугачевой, заявил, что в его жизни теперь нет Примадонны