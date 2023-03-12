У Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации Крыма: как собирается праздновать Кремль

В пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" на российском телеканале "Россия-1" сообщили, что Владимир Путин с рабочей поездкой на следующей неделе посетит один из российских регионов.

По случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российское СМИ "РИА Новости"

"Поскольку на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой", — говорится в программе пропагандистов.

Кроме того, пропагандисты также сообщили, что у президента запланированы международные контакты.

Пока нет официальных сообщений из Кремля по поводу участия российского президента в мероприятиях в оккупированном Крыму.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что руководство России готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма . Российская Федерация незаконно захватила Крымский остров в 2014 году и провела там референдум о его присоединении к РФ. Об этом российский референдум не был признан мировым сообществом. Теперь же российское руководство готовит планы эвакуации из Крыма, понимая, что ее представительство там не вечно. Россия провалила свою задачу захватить Украину за три дня. А ВСУ, напротив, начали активно противостоять российские армии и выгнали ее с севера страны, а также заставили покинуть Херсон. Сейчас украинские военные сдерживают действия РФ на востоке, в том числе позиции у Бахмута и Угледара, ожидая большого контрнаступления. При этом Владимир Зеленский и украинские дипломаты заявляют о возвращении Украины к границам 1991 года. Таким образом, российское руководство оценивает ситуации. Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в Крыму провели закрытый опрос, в котором пытались узнать, готовы ли жители РФ воевать, если потеряют полуостров.