logo

BTC/USD

20989.61

ETH/USD

1529.28

LTC/USD

70.95

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации Крыма: как собирается праздновать Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации Крыма: как собирается праздновать Кремль

Путин может посетить временно оккупированный Крым

сегодня, 18:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

По случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российское СМИ "РИА Новости"

У Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации Крыма: как собирается праздновать Кремль

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" на российском телеканале "Россия-1" сообщили, что Владимир Путин с рабочей поездкой на следующей неделе посетит один из российских регионов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Поскольку на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой", — говорится в программе пропагандистов.

Кроме того, пропагандисты также сообщили, что у президента запланированы международные контакты.

Пока нет официальных сообщений из Кремля по поводу участия российского президента в мероприятиях в оккупированном Крыму.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что руководство России готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма . Российская Федерация незаконно захватила Крымский остров в 2014 году и провела там референдум о его присоединении к РФ. Об этом российский референдум не был признан мировым сообществом. Теперь же российское руководство готовит планы эвакуации из Крыма, понимая, что ее представительство там не вечно. Россия провалила свою задачу захватить Украину за три дня. А ВСУ, напротив, начали активно противостоять российские армии и выгнали ее с севера страны, а также заставили покинуть Херсон. Сейчас украинские военные сдерживают действия РФ на востоке, в том числе позиции у Бахмута и Угледара, ожидая большого контрнаступления. При этом Владимир Зеленский и украинские дипломаты заявляют о возвращении Украины к границам 1991 года. Таким образом, российское руководство оценивает ситуации. Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в Крыму провели закрытый опрос, в котором пытались узнать, готовы ли жители РФ воевать, если потеряют полуостров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!