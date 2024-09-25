Территория Курской области, занятая подразделениями Вооруженных сил Украины, будет полностью освобождена в ближайшее время, заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Бои в Курской области

При этом помощник кремлевского диктатора утверждает, что якобы с этой целью Генштабом РФ разработан специальный план.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России продолжают вести "мужественные действия на курском направлении".

Также Дюмин выразил уверенность, что российским военным "удастся выдавить" противника из региона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще в августе Силы обороны в Глушковском районе Курской области зажали группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и там противник оказался в окружении. При этом украинские эксперты предупреждали, что враг попытается вывести своих военных из окружения, поэтому стоит ожидать ответных действий. Так называемое контрнаступление россиян произошло именно на этом участке, чтобы деблокировать своих бойцов.

Также "Комментарии" рассказывали, что кремлевский режим планирует создать группировку войск в Курской области для контрнаступления в соотношении 5 к 1, но на данный момент эта пропорция, вероятно, еще не достигнута. Россия сосредоточила в Курской области около 37 тысяч военных и в ночь с 10 на 11 сентября российские войска начали контрнаступление с целью вытеснения украинских сил. По информации одного из источников в Силах обороны, российским войскам поставлена задача до 15 октября полностью выбить украинские силы из Курской области, а до конца октября создать так называемую буферную зону в приграничных регионах, граничащих с Россией.

При этом в РФ утверждают, что удалось вывести российских военных из "котла" в котором они находились месяц, все российские военные сейчас находятся в госпитале.





