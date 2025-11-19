logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина цинично ответили на призыв Эрдогана возобновить переговоры с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина цинично ответили на призыв Эрдогана возобновить переговоры с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "открыта к переговорам", но обвинил Украину в их срыве.

19 ноября 2025, 21:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кремль отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости возобновления Стамбульского процесса мирных переговоров между Украиной и Россией. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва как бы "открыта к диалогу", но традиционно переложил ответственность за его отсутствие на Киев. 

У Путина цинично ответили на призыв Эрдогана возобновить переговоры с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

У Пескова попросили прокомментировать призыв Эрдогана по поводу продолжения Стамбульского процесса.

"Москва открыта к продолжению. Москва открыта к переговорам. Та возникшая пауза она возникла собственно из-за нежелания "киевского режима" продолжать этот диалог", — сказал Песков.

Заявление Пескова стало реакцией на визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 19 ноября. Во время встречи Эрдоган заявил, что настал момент вернуться в Стамбульский процесс переговоров Украины и России.

Турецкий президент подчеркнул, что процесс должен быть возобновлен в "более широком смысле" с комплексным подходом к вопросам, которые "приобрели критический характер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил о прекращении переговоров между Украиной и Россией, которые происходили в Турции. Как пояснил дипломат, российская делегация не имеет права самостоятельно принимать решения, поэтому переговоры зашли в тупик. По словам Кислицы, такая позиция нуждается в прямых переговорах с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, почему сорвалась встреча Зеленского и Виткоффа по мирному плану США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости