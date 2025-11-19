У Путина цинично ответили на призыв Эрдогана возобновить переговоры с Украиной

Рубрики
Slava Kot
Кремль отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости возобновления Стамбульского процесса мирных переговоров между Украиной и Россией. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва как бы "открыта к диалогу", но традиционно переложил ответственность за его отсутствие на Киев.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
У Пескова попросили прокомментировать призыв Эрдогана по поводу продолжения Стамбульского процесса.
Заявление Пескова стало реакцией на визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 19 ноября. Во время встречи Эрдоган заявил, что настал момент вернуться в Стамбульский процесс переговоров Украины и России.
Турецкий президент подчеркнул, что процесс должен быть возобновлен в "более широком смысле" с комплексным подходом к вопросам, которые "приобрели критический характер".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил о прекращении переговоров между Украиной и Россией, которые происходили в Турции. Как пояснил дипломат, российская делегация не имеет права самостоятельно принимать решения, поэтому переговоры зашли в тупик. По словам Кислицы, такая позиция нуждается в прямых переговорах с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что стало известно, почему сорвалась встреча Зеленского и Виткоффа по мирному плану США.