У Путина цинично ответили на призыв Эрдогана возобновить переговоры с Украиной

Кремль отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости возобновления Стамбульского процесса мирных переговоров между Украиной и Россией. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва как бы "открыта к диалогу", но традиционно переложил ответственность за его отсутствие на Киев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

У Пескова попросили прокомментировать призыв Эрдогана по поводу продолжения Стамбульского процесса.

"Москва открыта к продолжению. Москва открыта к переговорам. Та возникшая пауза она возникла собственно из-за нежелания "киевского режима" продолжать этот диалог", — сказал Песков.

Заявление Пескова стало реакцией на визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 19 ноября. Во время встречи Эрдоган заявил, что настал момент вернуться в Стамбульский процесс переговоров Украины и России.

Турецкий президент подчеркнул, что процесс должен быть возобновлен в "более широком смысле" с комплексным подходом к вопросам, которые "приобрели критический характер".

