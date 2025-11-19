logo_ukra

У Путіна цинічно відповіли на заклик Ердогана відновити переговори з Україною
У Путіна цинічно відповіли на заклик Ердогана відновити переговори з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "відкрита до переговорів", але звинуватив Україну у їх зриві.

19 листопада 2025, 21:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Кремль відреагував на заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо необхідності відновлення Стамбульського процесу мирних переговорів між Україною та Росією. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва начебто "відкрита до діалогу", але традиційно переклав відповідальність за його відсутність на Київ.

У Путіна цинічно відповіли на заклик Ердогана відновити переговори з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

У Пєскова попросили прокоментувати заклик Ердогана щодо продовження Стамбульського процесу.  

"Москва відкрита до продовження. Москва відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла власне через небажання "київського режиму" продовжувати цей діалог", — сказав Пєсков.

Заява Пєскова стала реакцією на візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини 19 листопада. Під час зустрічі Ердоган висловив переконання, що настав момент повернутися до Стамбульського процесу переговорів України та Росії.

Турецький президент наголосив, що процес має бути відновлений у "ширшому сенсі" з комплексним підходом до питань, які "набрали критичного характеру". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив про припинення переговорів між Україною та Росією, які відбувалися цьогоріч в Туреччині. Як пояснив дипломат, російська делегація не має права самостійно приймати рішення, тому переговори зайшли в глухий кут. За словами Кислиці, така позиція потребує прямих переговорів з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що стало відомо, чому зірвалася зустріч Зеленського і Віткоффа щодо мирного плану США.



