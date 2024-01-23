У Путина цинично прокомментировали атаку по Украине

23 января, утром, россияне массированно атаковали Украину , в частности, Киев, Харьков и Павлоград. В свою очередь спикер Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что РФ не обстреливает гражданские объекты. Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Пропагандисты спросили Пескова, есть ли утренняя атака по Украине ответом на недавние удары по Донецку. Именно тогда оккупанты пытались во всем обвинить ВСУ.

"Российские военные" не бьют по социальным объектам и жилым кварталам – в отличие от киевского режима", – ответил Песков, цитируя российские нарративы.

Также в минобороны РФ цинично заявили, что удар высокоточным оружием был нанесен утром "по объектам украинской оборонки, где производят ракеты и боеприпасы". Поэтому, по их словам, "цели удара достигнуты".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что последствия ракетной атаки РФ. 23 января утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22м3. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске противником ракет.

В результате ударов по Харькову утром 23 января пострадавшими, в том числе детьми, разрушена санаторная школа, поврежден газопровод. Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook. По данным правоохранителя, было четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. Одна из ракет попала в газопровод.

На местах работают все службы. Враги также ударили по жилому многоэтажному зданию в Киевском районе Харькова, под завалами люди. Известно о как минимум двух погибших женщинах.

