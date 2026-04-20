Россия У Путина дела совсем плохие: за счет кого Кремль решил спасать утопающую экономику
У Путина дела совсем плохие: за счет кого Кремль решил спасать утопающую экономику

Кремль решил ввести дополнительный налог для олигархов

20 апреля 2026, 08:12
Кравцев Сергей

Путинский режим собирается обложить крупные компании дополнительным налогом на сверхприбыль, чтобы нивелировать пробелы в российской экономике, которые затрудняют ведение войны в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Несмотря на предложение российских олигархов добровольно внести взносы в бюджет на финансирование войны, Кремль планирует обложить крупные компании дополнительным "налогом на сверхприбыль".

По итогам 2025 года российские власти планируют ввести новый налог на сверхприбыли бизнеса на фоне растущего дефицита бюджета и финансового давления, связанного с войной против Украины.

Отмечается, ставка налога может подпрыгнуть аж 20%, что вдвое больше, чем в предыдущую кампанию в 2023 году. Речь идет о налогообложении той части прибыли компаний за 2025 год, которая превышает средний уровень за 2018-2019 годы. Именно этот период использовался как база при сборе сверхприбылей за 2021-2022 годы.

Прошлый налог на сверхдоходы принес российскому бюджету около 318,8 млрд рублей. В то же время от его оплаты были освобождены нефтегазовые и угольные компании, а основная нагрузка легла на предприятия, занимающиеся добычей руд, редких металлов, фосфоритов, производством чугуна, проката, труб, цветных металлов и бизнесов, работавших в сфере торговли.

Читайте на портале "Комментарии" — российская экономика впервые в своей новейшей истории столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, которая уже сдерживает ее дальнейший рост. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время биржевого форума Московская биржа.

По ее словам, нынешняя экономическая ситуация кардинально отличается от предыдущих кризисов. Если ранее высокие процентные ставки являлись временной реакцией на внешние шоки, то теперь жесткая денежно-кредитная политика может затянуться надолго из-за постоянного давления на экспорт и импорт.




Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/kreml-khoche-styahnuty-z-biznesu-20-vidsotkovyi-podatok-na-nadprybutok
