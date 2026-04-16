Росія вперше вперлася в кадрову стелю: економіка задихається без робочих рук

Російська економіка вперше у своїй новітній історії зіткнулася з гострою нестачею робочої сили, яка вже стримує її подальше зростання. Про це заявила голова Центробанк РФ Ельвіра Набіулліна під час біржового форуму Московська біржа.

Економіка Росії.

За її словами, нинішня економічна ситуація кардинально відрізняється від попередніх криз. Якщо раніше високі відсоткові ставки були тимчасовою реакцією на зовнішні шоки, то тепер жорстка грошово-кредитна політика може затягнутися надовго через постійний тиск на експорт і імпорт.

Окрему тривогу викликає стан ринку праці. Рівень безробіття в Росії знизився до близько 2%, що, за оцінкою Набіулліної, свідчить не про силу, а про перегрів економіки. Інфляція при цьому торік сягала 10%, посилюючи дисбаланси.

Офіційні прогнози Мінекономрозвитку РФ передбачають, що безробіття залишатиметься на мінімальному рівні і в наступні роки, тобто близько 2,3-2,6%. Водночас аналітики очікують, що дефіцит кадрів лише поглиблюватиметься.

За оцінками Російського союзу промисловців і підприємців, до 2030 року нестача працівників може перевищити 3 мільйони осіб. Найгостріше проблема відчувається в аграрному секторі, промисловості, енергетиці та комунальній сфері.

Експерти також фіксують брак виробничого персоналу, технічних спеціалістів і працівників сервісних галузей. Усе це створює додатковий тиск на бізнес, який змушений підвищувати зарплати, але не завжди може знайти необхідні кадри.

Таким чином, російська економіка входить у нову фазу, де головним обмеженням стає не капітал чи ресурси, а люди. І цей фактор, на думку аналітиків, може суттєво вплинути на її стійкість у найближчі роки.

