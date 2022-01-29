У Путина допустили вероятность встречи с Зеленским в Пекине: на Банковой пока молчание

Президент РФ Владимир Путин, как и многие другие мировые лидеры, намерен 4 февраля посетить официальную церемонию открытия Олимпиады в Пекине. В то же время в плотном графике российского президента не запланированы двусторонние встречи с другими главами государств. Единственным исключением может стать встреча с председателя КНР Си Цзиньпином. При этом в Москве также не стали исключать возможные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет "ТАСС", со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер российского президента обратил внимание на то, что организаторы церемонии открытия Олимпийских игр сами предлагают программу, которой обязаны следовать не только спортсмены, но и мировые лидеры, присутствующие в качестве гостей на мероприятии. Именно потому ни о каких двухсторонних встречах Путина заранее не анонсируется.

На уточняющих вопрос СМИ, обсуждался ли вопрос возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также может посетить церемонию, Песков ответил, что этот вопрос не обсуждался и встреча с украинским лидером не запланирована, но контакты на сегодняшний день исключить нельзя.

Отметим, на Банковой пока что не сообщили, собирается ли Владимир Зеленский в Пекин на открытие Олимпиады.

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