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У Путина допустили встречу с Зеленским, но говорят, что есть одно условие

В Кремле признают, что переговоры с Украиной не ведутся

сегодня, 14:55 comments1670
Автор:

Кравцев Сергей
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Теоретически встреча президентов Украины и России по урегулирование военного конфликта в Украине может состояться. Но только в том случае, если будет наработан документ, который лидеры государств могли бы подписать. Работа относительно подготовки такого документа была заморожена после стамбульской встречи делегаций Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил главный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

У Путина допустили встречу с Зеленским, но говорят, что есть одно условие

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, переговоров между Украиной и Россией нет. Они полностью прекратились, а то, что Вашингтон продолжает увеличивать поставки военное помощи Украине явно не способствует тому, что они могут возобновиться и прийти к какому-то логическому завершению.                          

Песков заявил, что политика США говорит о том, что в Белом доме, наверное, решили воевать с Россией "до последнего украинца".

Спикер российского президента отметил, что поставками вооружения в Украину США отбивают желание украинского руководства продолжать переговоры с Россией.

Дмитрий Песков подытожил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина "априори не исключена", но "она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена".

Читайте на портале "Комментарии" — в РФ назвали сроки, на когда готовят "референдумы" по "присоединению" Донбасса, Херсонщины и Запорожья.

Также издание "Комментарии" сообщало – интрига в Молдове закручивается: будет ли Санду дожимать Додона – чего ждать в дальнейшем.



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Источник: https://t.me/rian_ru/165572?fbclid=IwAR0-bXJq8vf-ZjacS8cRHPek5opA53gUW8CniAsHqIyA8xTgJzcv9oGMCGI
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