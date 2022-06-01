У Путина допустили встречу с Зеленским, но говорят, что есть одно условие

Теоретически встреча президентов Украины и России по урегулирование военного конфликта в Украине может состояться. Но только в том случае, если будет наработан документ, который лидеры государств могли бы подписать. Работа относительно подготовки такого документа была заморожена после стамбульской встречи делегаций Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил главный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, переговоров между Украиной и Россией нет. Они полностью прекратились, а то, что Вашингтон продолжает увеличивать поставки военное помощи Украине явно не способствует тому, что они могут возобновиться и прийти к какому-то логическому завершению.

Песков заявил, что политика США говорит о том, что в Белом доме, наверное, решили воевать с Россией "до последнего украинца".

Спикер российского президента отметил, что поставками вооружения в Украину США отбивают желание украинского руководства продолжать переговоры с Россией.

Дмитрий Песков подытожил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина "априори не исключена", но "она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена".

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