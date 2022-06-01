В РФ назвали сроки, на когда готовят "референдумы" по "присоединению" Донбасса, Херсонщины и Запорожья

В России не спешат присоединять оккупированные территории, но строят планы по проведению "референдумов" о присоединении данных регионов к РФ на конец года. Первым делом россияне намерены провести аннексию Донбасса, а затем взяться за аннексию Херсонской и Запорожской области. На сегодняшний день российские воска продолжают наступление на востоке и юге страны, поэтому в Москве не могут точно назвать дату, когда именно могут состояться "референдумы". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил член международного комитета Совета федерации России, сенатор Сергей Цеков, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Сергей Цеков. Фото: из открытых источников

Российский политик отметил, что в Москве рассматривают варианты, когда именно провести "референдумы" по "присоединению" к территории РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Они могут пройти в течении нынешнего года.

Перед этим об аппетитах Кремля на украинские территории высказался секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Российский политик заявил, что у него нет сомнений в том, что Херсонщина и Донбасс войдут в состав РФ.

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