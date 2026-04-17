Россия У Путина готовят закон: кого принудительно будут заставлять воевать за РФ
У Путина готовят закон: кого принудительно будут заставлять воевать за РФ

Новые нормы фактически заставляют иностранцев идти на войну, иначе выдворение без шанса на защиту

17 апреля 2026, 09:25
Автор:
Кравцев Сергей

В России готовятся принять изменения в административное законодательство, которые могут превратить мигрантов в основной ресурс для пополнения армии. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские войска. Фото: из открытых источников

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, внесенных правительством РФ по инициативе МВД. Законопроект значительно расширяет перечень оснований для выдворения иностранцев – с 22 до 43 статей. Среди новых причин – участие в несанкционированных акциях, "дискредитация" армии, распространение "экстремистских" материалов, призывы к санкциям и даже мелкое хулиганство.

Ключевое изменение – депортация становится обязательным наказанием по этим статьям. Суд лишается возможности учитывать личные обстоятельства: ни семья, ни длительное проживание в стране больше не играют роли.

При этом в документе прописано исключение: иностранцы, проходившие службу в российской армии, не подпадают под обязательное выдворение. Для них предусмотрены более мягкие меры – штрафы или обязательные работы. По оценке украинской разведки, таким образом формируется прямая зависимость: участие в войне против Украины становится фактически единственным способом избежать депортации.

Отдельное внимание уделяется экономике инициативы. На реализацию новых норм планируется потратить более 23 млн долларов в течение ближайших лет, однако власти рассчитывают компенсировать расходы за счет штрафов, превратив систему в самоокупаемый механизм давления.

Эксперты отмечают, что такие меры появляются на фоне острого дефицита рабочей силы в России, вызванного мобилизацией и массовым оттоком населения. В этих условиях мигранты могут стать инструментом одновременно и для восполнения армии, и для усиления репрессивной политики государства.

Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/moskva-lehalizuie-verbuvalnyi-pres
