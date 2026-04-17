У Путіна готують закон: кого примусово змушуватимуть воювати за РФ

У Росії готуються прийняти зміни до адміністративного законодавства, які можуть перетворити мігрантів на основний ресурс для поповнення армії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Йдеться про поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, внесені урядом РФ з ініціативи МВС. Законопроект значно розширює перелік підстав для видворення іноземців – з 22 до 43 статей. Серед нових причин – участь у несанкціонованих акціях, дискредитація армії, поширення екстремістських матеріалів, заклики до санкцій і навіть дрібне хуліганство.

Ключова зміна – депортація стає обов'язковим покаранням за цими статтями. Суд втрачає можливість враховувати особисті обставини: ні сім'я, ні тривале проживання в країні більше не відіграють ролі.

При цьому в документі прописано виняток: іноземці, які проходили службу в російській армії, не підпадають під обов'язкове видворення. Для них передбачені м'якіші заходи – штрафи чи обов'язкові роботи. За оцінкою української розвідки, у такий спосіб формується пряма залежність: участь у війні проти України стає фактично єдиним способом уникнути депортації.

Окрема увага приділяється економіці ініціативи. На реалізацію нових норм планується витратити понад 23 млн доларів протягом найближчих років, проте влада розраховує компенсувати витрати за рахунок штрафів, перетворивши систему на самоокупний механізм тиску.

Експерти зазначають, що такі заходи з'являються на тлі гострого дефіциту робочої сили в Росії, спричиненого мобілізацією та масовим відтоком населення. У цих умовах мігранти можуть стати інструментом одночасно і для поповнення армії, і для посилення репресивної політики держави.

