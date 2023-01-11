У Путина говорят, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но есть нюанс

Кремль всегда отдавал предпочтение мирным переговорам с Украиной, но сегодня говорить о перспективах возобновления мирного диалога между Москвой и Киевом не приходится. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает издание "Комментарии", слова главного рупора российской власти цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, но это невозможно, якобы из-за позиции Киева, ведь в украинском законодательстве есть нормы, которые запрещают президенту Украины вести переговоры с действующей властью России.

"Россия всегда была готова решать проблему путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность и безусловно достижение наших целей мирными политико-дипломатическими путями является предпочтительным", – заявил Песков.

По его словам, сегодня против мирных переговоров выступает не только Украина, но и Запад. Поэтому в это вопросе, подчеркнул Дмитрий Песков, нет никаких перспектив на сегодняшний день.

Читайте также на портале "Комментарии" — в "Слуге народа" анонсировали – на ближайшем заседании Рада лишит мандатов 4 депутатов.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина (все из ОПЗЖ, все находятся вне пределов нашей страны). По его словам, "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими". О чем говорят такие действия? Почему предприняты именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!