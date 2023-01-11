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У Путина говорят, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но есть нюанс

Дмитрий Песков снова обвинил Украину и Запад в нежелании садиться за стол переговоров

сегодня, 11:50 comments4647
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремль всегда отдавал предпочтение мирным переговорам с Украиной, но сегодня говорить о перспективах возобновления мирного диалога между Москвой и Киевом не приходится. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает издание "Комментарии", слова главного рупора российской власти цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

У Путина говорят, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но есть нюанс

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, но это невозможно, якобы из-за позиции Киева, ведь в украинском законодательстве есть нормы, которые запрещают президенту Украины вести переговоры с действующей властью России. 

"Россия всегда была готова решать проблему путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность и безусловно достижение наших целей мирными политико-дипломатическими путями является предпочтительным", – заявил Песков.

По его словам, сегодня против мирных переговоров выступает не только Украина, но и Запад. Поэтому в это вопросе, подчеркнул Дмитрий Песков, нет никаких перспектив на сегодняшний день.

Читайте также на портале "Комментарии" — в "Слуге народа" анонсировали – на ближайшем заседании Рада лишит мандатов 4 депутатов.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина (все из ОПЗЖ, все находятся вне пределов нашей страны). По его словам, "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими". О чем говорят такие действия? Почему предприняты именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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