У Путина хотят провести выборы на оккупированных территориях: что известно

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Кравцев Сергей
После фарса с "референдумами" затянувшаяся война в Украине для Кремля не помеха провести новое "волеизъявление" на аннексированных украинских территориях. В этот раз у Путина нацелились на проведение региональных выборов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Ведомости".
В Кремле определились, когда проведут выборы на аннексированных территориях Украины. Фото: GettyImages
В частности, один из вариантов предполагает сокращение сроков избирательных действий на треть, рассказал собеседник "Ведомостей".
По словам источника СМИ, рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать предвыборную кампанию в июле.
Другой собеседник издания заявил, что для проведения выборов можно внести поправки в закон о военном положении. Третий источник сказал, что "пока такие поправки не разрабатываются".
Читайте также на портале "Комментарии" — в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также разнообразных пожаров в стране-агрессоре. О чём это говорит? К чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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