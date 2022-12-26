У Путина хотят провести выборы на оккупированных территориях: что известно

После фарса с "референдумами" затянувшаяся война в Украине для Кремля не помеха провести новое "волеизъявление" на аннексированных украинских территориях. В этот раз у Путина нацелились на проведение региональных выборов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Ведомости".

В Кремле определились, когда проведут выборы на аннексированных территориях Украины. Фото: GettyImages

В частности, один из вариантов предполагает сокращение сроков избирательных действий на треть, рассказал собеседник "Ведомостей".

"По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов", — пишет издание.

По словам источника СМИ, рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать предвыборную кампанию в июле.

Другой собеседник издания заявил, что для проведения выборов можно внести поправки в закон о военном положении. Третий источник сказал, что "пока такие поправки не разрабатываются".

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