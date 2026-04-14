В Кремле продолжают настаивать, что имеют проверенную информацию о том, что украинские дроны используют воздушное пространство НАТО для ударов по российским портам. Якобы помогают ВСУ страны Балтии и Финляндия. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Николая Патрушева, который является помощником диктатора РФ, цитируют российские пропагандистские СМИ.

Российская сторона придумала собственное объяснение успешным ударам ВСУ в тылы оккупантам. Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и нынешний помощник Путина, не верит в возможности украинской техники. По его словам, украинские дроны якобы летят через территорию Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Эти страны сознательно открывают свое небо для атак по объектам в Ленинградской области, отмечает чиновник. Он утверждает, что под ударом оказывается "невоенная морская инфраструктура" и торговый флот России.

Патрушев обратил внимание, что расстояние от границ Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров. По его мнению, такой маршрут невозможно преодолеть без помощи НАТО.

Представитель Кремля прибегнул к прямым угрозам и назвал действия соседних государств актом агрессии.

"Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств — членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", — акцентировал Патрушев.

В качестве "аргументов" он привел сообщения об SMS-оповещениях в Эстонии. Там жителей якобы предупреждают о появлении беспилотников. Также он упомянул о находках обломков дронов на территории Финляндии. Патрушев требует, чтобы финны запретили Украине наносить такие удары.

Официальные представители Эстонии и Финляндии пока не отреагировали на надуманные обвинения. НАТО неоднократно акцентировало, что не является стороной конфликта и не будет делать те шаги, которые могут втянуть Альянс в войну.

