У Кремлі продовжують наполягати, що мають перевірену інформацію про те, що українські дрони використовують повітряний простір НАТО для ударів по російських портах. Нібито допомагають ЗСУ країни Балтії та Фінляндія. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Миколи Патрушева, який є помічником диктатора РФ, цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Російська сторона вигадала власне пояснення успішним ударам ЗСУ у тили окупантам. Микола Патрушев, колишній директор ФСБ та нинішній помічник Путіна, не вірить у можливості української техніки. За його словами, українські дрони нібито летять через територію Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії.

Ці країни свідомо відкривають своє небо для атак на об'єкти в Ленінградській області, зазначає чиновник. Він стверджує, що під ударом опиняється "невійськова морська інфраструктура" та торговий флот Росії.

Патрушев зазначив, що відстань від кордонів України до Ленінградської області перевищує 1400 кілометрів. На його думку, такий маршрут неможливо здолати без допомоги НАТО.

Представник Кремля вдався до прямих загроз і назвав дії сусідніх держав актом агресії.

"Надання країнами Прибалтики та Фінляндією повітряного простору для прольоту ударних БПЛА означає пряму участь держав — членів НАТО в атаках на російську територію та інфраструктуру. З усіма висновками та наслідками", — наголосив Патрушев.

Як "аргументи" він навів повідомлення про SMS-повідомлення в Естонії. Там мешканців нібито попереджають про появу безпілотників. Також він згадав про знахідки уламків дронів на території Фінляндії. Патрушев вимагає, щоб фіни заборонили Україні завдавати таких ударів.

Офіційні представники Естонії та Фінляндії поки що не відреагували на надумані звинувачення. НАТО неодноразово наголосило, що не є стороною конфлікту і не робитиме тих кроків, які можуть втягнути Альянс у війну.

