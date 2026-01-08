У Путина могла появиться "секретная яхта": в чем ее уникальность

Полученное российской Морской спасательной службой судно "Воевода" проекта 23700 может иметь куда более широкое назначение, чем заявлено официально. Как отмечает портал The War Zone, в экспертной среде и внутри самой России все чаще звучат предположения, что корабль способен выполнять функции судна для высшего руководства страны.

Судно «Воевода». Фото: из открытых источников

Формально "Воевода" числится как многофункциональное спасательное судно, предназначенное для проведения операций в Балтийском море и за его пределами. Однако необычные характеристики корабля вызвали вопросы еще на этапе строительства. При водоизмещении около 7500 тонн, длине 111 метров и ширине 24 метра он больше напоминает крупное океанское судно, чем типичный спасатель. На борту могут размещаться четыре малых катера и два вертолета, автономность достигает 5000 морских миль, а скорость – 22 узлов.

Особое внимание специалистов привлек уровень комфорта. Судно оборудовано восемью жилыми блоками с отдельными спальнями, ванными и кабинетами, конференц-залом и пассажирской кают-компанией с буфетом – набором, нетипичным для кораблей спасательной службы. Из-за этого в неофициальных разговорах "Воеводу" уже называют "яхтой Путина", хотя прямых подтверждений этому нет.

Еще в 2017 году источники в судостроительной отрасли допускали, что речь идет о судне двойного назначения. Директор компании, специализирующейся на строительстве яхт, Александр Богдашевский отмечал, что архитектура "Воеводы" ближе к экспедиционным яхтам, пусть и выполненным в утилитарном стиле.

Косвенно на особый статус указывает и внешний вид корабля — элегантная сине-белая окраска заметно выделяет его на фоне остального флота спасательной службы. Эксперты не исключают: если судно действительно предназначено для первых лиц, оно может быть дополнительно оснащено защищенными системами связи и средствами самообороны. Россия уже имеет опыт создания подобных гибридных проектов, стирающих грань между гражданским и военным флотом.

