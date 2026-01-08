У Путіна могла з'явитися "таємна яхта": у чому її унікальність

Отримане російською Морською рятувальною службою судно "Воєвода" проекту 23700 може мати значно ширше призначення, ніж заявлено офіційно. Як зазначає портал The War Zone, в експертному середовищі та всередині самої Росії все частіше звучать припущення, що корабель здатний виконувати функції судна для вищого керівництва країни.

Судно "Воєвода". Фото: з відкритих джерел

Формально "Воєвода" вважається як функціональне рятувальне судно, призначене щодо операцій на Балтійському морі та її межами. Проте незвичайні характеристики корабля викликали ще питання на етапі будівництва. При водотоннажності близько 7500 тонн, довжині 111 метрів і ширині 24 метри він більше нагадує велике океанське судно, ніж типовий рятувальник. На борту можуть розміщуватися чотири малі катери і два вертольоти, автономність досягає 5000 морських миль, а швидкість — 22 вузлів.

Особливу увагу фахівців привернув рівень комфорту. Судно обладнане вісьмома житловими блоками з окремими спальнями, ванними та кабінетами, конференц-залом та пасажирською кают-компанією з буфетом – набором, нетиповим для кораблів рятувальної служби. Через це у неофіційних розмовах "Воєводу" вже називають "яхтою Путіна", хоча прямих підтверджень цьому немає.

Ще у 2017 році джерела у суднобудівній галузі допускали, що йдеться про судно подвійного призначення. Директор компанії, що спеціалізується на будівництві яхт, Олександр Богдашевський зазначав, що архітектура "Воєводи" ближче до експедиційних яхт, нехай і виконаних в утилітарному стилі.

Непрямо на особливий статус вказує і зовнішній вигляд корабля — елегантне синьо-біле забарвлення помітно виділяє його на тлі решти флоту рятувальної служби. Експерти не виключають: якщо судно справді призначене для перших осіб, воно може бути додатково оснащене захищеними системами зв'язку та засобами самооборони. Росія вже має досвід створення подібних гібридних проектів, що стирають межу між цивільним та військовим флотом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що задумав Путін перед великою війною в Європі: що насправді віз танкер "Маринера".



