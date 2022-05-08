logo

BTC/USD

34607.87

ETH/USD

2547.57

LTC/USD

93.74

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина на столе лежит «план» по Украине: российский юрист раскрыл его подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина на столе лежит «план» по Украине: российский юрист раскрыл его подробности

Генералы РФ очень ждут, когда Путин примет решение

сегодня, 08:18 comments3019
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

У президента России Владимира Путина может лежать на столе план относительно объявления войны Украине и объявления массовой открытой мобилизации в РФ. Но, скорее всего, он на такой шаг не пойдет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал российский политический деятель и юрист Марк Фейгин, пишет сайт "Сегодня".

У Путина на столе лежит «план» по Украине: российский юрист раскрыл его подробности

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Объясняя, почему у Путина на столе уже лежит план о массовой мобилизации Марк Фейгин отметил, что к такому решению президента РФ подталкивают военные, потому что им нужно исправлять ситуацию с провалом наземной "операции" в Украине, а без дополнительных человеческих ресурсов это сделать невозможно. Российское военное командование боится нести ответственность за провал второй фазы "спецоперации", которая началась с апреля. Поэтому можно все списать на то, что российской армии просто не хватает живой силы.

Марк Фейгин добавил, при этом Путин отлично понимает все риски мобилизации. Первый риск состоит в том, что она на каком-то этапе может застопориться. Просто люди начнут дезертировать. Второй риск – одно дело поддерживать "спецоперацию" Путина, сидя у телевизора на диване, а другое – идти умирать в Украину. Люди могут отказаться от такого предложения. Третий риск – если Владимир Путин объявит мобилизацию, то тем самым он официально признает провал этой так называемой "спецоперации", которую изначально Кремль планировал закончить очень быстро, расправившись с непокорной Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле цинично рассказали, кто еще, кроме России, может посягнуть на украинские земли.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/feygin-na-stole-u-putina-lezhit-plan-do-9-maya-no-on-boitsya-etogo-resheniya-1619518.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!