У Путина на столе лежит «план» по Украине: российский юрист раскрыл его подробности

У президента России Владимира Путина может лежать на столе план относительно объявления войны Украине и объявления массовой открытой мобилизации в РФ. Но, скорее всего, он на такой шаг не пойдет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал российский политический деятель и юрист Марк Фейгин, пишет сайт "Сегодня".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Объясняя, почему у Путина на столе уже лежит план о массовой мобилизации Марк Фейгин отметил, что к такому решению президента РФ подталкивают военные, потому что им нужно исправлять ситуацию с провалом наземной "операции" в Украине, а без дополнительных человеческих ресурсов это сделать невозможно. Российское военное командование боится нести ответственность за провал второй фазы "спецоперации", которая началась с апреля. Поэтому можно все списать на то, что российской армии просто не хватает живой силы.

Марк Фейгин добавил, при этом Путин отлично понимает все риски мобилизации. Первый риск состоит в том, что она на каком-то этапе может застопориться. Просто люди начнут дезертировать. Второй риск – одно дело поддерживать "спецоперацию" Путина, сидя у телевизора на диване, а другое – идти умирать в Украину. Люди могут отказаться от такого предложения. Третий риск – если Владимир Путин объявит мобилизацию, то тем самым он официально признает провал этой так называемой "спецоперации", которую изначально Кремль планировал закончить очень быстро, расправившись с непокорной Украиной.

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