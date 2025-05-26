У Путина на встрече с бизнесом РФ что-то случилось с рукой (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Во время очередного публичного появления президента России Владимира Путина пользователи обратили внимание на необычное поведение. После рукопожатия Путин начал долго растирать левую руку и даже снял с нее часы.
Этот момент зафиксировали на видео, что вызвало волну предположений и обсуждений в сети. Инцидент произошел 26 мая во время встречи Путина с представителями деловых кругов России.
На записи видно, как Путин заходит в помещение, где должна состояться встреча, и жмет руку первому вице-премьеру Денису Мантурову, ранее занимавшему должность министра промышленности и торговли РФ. После этого он садится за стол и начинает вести себя странно.
Сначала Путин снимает часы с правой руки и начинает растирать запястье, а затем переходит ко всей ладони. Эти действия продолжаются несколько минут, чего оказалось достаточно, чтобы вызвать многочисленные вопросы со стороны зрителей.
Это не первый подобный случай, связанный с правой рукой Путина. Еще в 2022 году медиа обращали внимание на то, что он держался за стул, а его правая рука выглядела неестественно.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сильно хромал на выходе из самолета в Иране . Глава Кремля снова дал повод для того, чтобы мир заговорил о состоянии его здоровья. Во время своего визита в Иран, Путин заметного хромал выходя из самолета. Именно там он должен встретиться с президентами Ирана и Турции.
На опубликованном видео в сети, видно, что Путин, спускаясь со ступенек самолета, странно хромал, а с последней ступеньки вообще спрыгнул. Перед тем все, кто спускался на землю, так странно себя не вели. Многие СМИ уже не впервые писали о том, что хозяин Кремля имеет проблемы с ногой. Вероятно о себе дает знать старая травма, болезнь, или старость.
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