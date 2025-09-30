Кремль отреагировал на обсуждение в Евросоюзе о создании так называемой "стены дронов" (Drone Wall) вдоль границ границ НАТО, граничащих с Россией. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва "чувствительно воспринимает разные сигналы из европейских столиц" по поводу этих инициатив.

Фото: из открытых источников

В своем заявлении Песков традиционно подверг критике идею построения оборонного барьера.

"Создание стен – это всегда плохо, как показывает история", — нагло заявил он.

Кремлевский спикер добавил, что российские власти считают подобные шаги очередным проявлением эскалации со стороны Европы:

"Считаем очень печальным, что милитаристская и конфронтационная политика в Европе может материализоваться в виде новых разделительных стен", — подчеркнул он.

Это заявление прозвучало на фоне инцидента, когда в сентябре в польское воздушное пространство вторглось около 20 российских дронов. Этот случай разоблачил серьезные проблемы в системе ПВО НАТО. В ответ на угрозу европейские страны начали обсуждение концепции создания целостной технологической системы для противодействия беспилотным аппаратам РФ. Речь идет о многоуровневой оборонительной системе, которая включает в себя сеть сенсоров, средства радиоэлектронной борьбы, дешевые ракеты малой дальности, а также ударные дроны. Идея "стены дронов" должна стать быстрым, экономичным и эффективным способом защиты от атак со стороны России.

