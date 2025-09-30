У Путіна нахабно висловилися про ідею створення "стінм дронів"

Кремль відреагував на обговорення в Євросоюзі про створення так званої "стіни дронів" (Drone Wall) уздовж кордонів країн НАТО, що межують із Росією. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва "чутливо сприймає різні сигнали з європейських столиць" щодо цих ініціатив.

Фото: з відкритих джерел

У своїй заяві Пєсков традиційно розкритикував ідею побудови оборонного бар’єра.

"Створення стін — це завжди погано, як показує історія", — нахабно заявив він.

Кремлівський речник додав, що російська влада вважає подібні кроки черговим проявом ескалації з боку Європи:

"Вважаємо дуже сумним, що мілітаристська та конфронтаційна політика в Європі може матеріалізуватися у вигляді нових розділових стін", — підкреслив він.

Ця заява прозвучала на тлі інциденту, коли у вересні до польського повітряного простору вторглося близько 20 російських дронів. Цей випадок викрив серйозні проблеми у системі ППО НАТО. У відповідь на загрозу, європейські країни почали обговорення концепції створення цілісної технологічної системи для протидії безпілотним апаратам РФ. Йдеться про багаторівневу оборонну систему, що містиить в собі мережу сенсорів, засоби радіоелектронної боротьби, дешеві ракети малої дальності, а також ударні дрони. Ідея "стіни дронів" має стати швидким, економним і ефективним способом захисту від атак з боку Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може розпочати нову хвилю масованих атак на енергетичну інфраструктуру України вже з 10 жовтня. Про це попередив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, звертаючись до громадян із закликом готуватись до можливих відключень електроенергії.