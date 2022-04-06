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У Путина наконец-то рассказали, почему отказались от идеи продолжать наступление на Киев

В Кремле считают, что отводом войск из части регионов в Украине они поспособствовали переговорам

6 апреля 2022, 12:57 comments1641
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков считает, что вывод российских войск из Киевской области – это "жест доброй воли" для улучшения процесса переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

У Путина наконец-то рассказали, почему отказались от идеи продолжать наступление на Киев

Дмитрий Песков - фото ТАСС

Дмитрий Песков заявил, что власти РФ могут пойти на то, чтобы принять важные решение во время переговоров. Поэтому российским войскам поступил приказ из Кремля покинуть регион. 

Отметим, первым о том, что Россия отведет свои войска с киевского и черниговского направлений заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. Он об этом сообщил по итогам встречи с украинской делегацией 29 марта в Стамбуле. При этом тогда Мединский уточнил два момента. Первый – отвод войск российской армии с нескольких направлений не означает, что Россия прекращает "военную спецоперацию" в Украине. Второй момент – отвод войск с некоторых направлений не означает, что огонь в Украине будет прекращен.

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