У Путина напомнили, зачем развязали войну против Украины

Первая и главная задача войны России против Украины – это уничтожение "националистических батальонов". При этом что конкретно имеется ввиду под таким определением в Кремле решили не уточнять. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагенство "ТАСС", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Со слов Дмитрия Пескова следует, что российские военные прибыли в Украину, чтобы освободить страну от "националистических батальонов" и, видимо, поэтому миллионам украинцам приходится убегать от войны, потому что Россия рушит их дома, убивает их родственников и друзей, рушит жизни.

Рупор Кремля добавил, что "спецоперация" в Украине продолжается, ведь главные ее цели всем хорошо известны. По словам Пескова, "операция" будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные президентом РФ задачи не будут выполнены.

Пресс-секретарь Путина добавил, что у него лично нет сомнений в том, что главные задачи войны в Украине Москве удастся выполнить.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина оперативно отреагировали на решение США и союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине в связи нарастающей российской агрессией. В распоряжении издания "The Washington Post" появилась копия документа дипломатической ноту России, которую уже получили в Белом доме.



Портал "Комментарии" информировал – крейсер "Москва" на дне : эксперты рассказали, почему после произошедшего стало окончательно ясно – Россия уже стратегически проиграла в Украине.

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