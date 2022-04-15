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У Путина напомнили, зачем развязали войну против Украины

Пресс-секретарь Путина заявил, что война против Украины будет продолжаться

сегодня, 15:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Первая и главная задача войны России против Украины – это уничтожение "националистических батальонов". При этом что конкретно имеется ввиду под таким определением в Кремле решили не уточнять. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагенство "ТАСС", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

У Путина напомнили, зачем развязали войну против Украины

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Со слов Дмитрия Пескова следует, что российские военные прибыли в Украину, чтобы освободить страну от "националистических батальонов" и, видимо, поэтому миллионам украинцам приходится убегать от войны, потому что Россия рушит их дома, убивает их родственников и друзей, рушит жизни. 

Рупор Кремля добавил, что "спецоперация" в Украине продолжается, ведь главные ее цели всем хорошо известны. По словам Пескова, "операция" будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные президентом РФ задачи не будут выполнены. 

Пресс-секретарь Путина добавил, что у него лично нет сомнений в том, что главные задачи войны в Украине Москве удастся выполнить. 

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина оперативно отреагировали на решение США и союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине в связи нарастающей российской агрессией. В распоряжении издания "The Washington Post" появилась копия документа дипломатической ноту России, которую уже получили в Белом доме.

Портал "Комментарии" информировал – крейсер "Москва" на дне: эксперты рассказали, почему после произошедшего стало окончательно ясно – Россия уже стратегически проиграла в Украине. 


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Источник: https://t.me/tass_agency
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