Российский лидер Владимир Путин общался с несовершеннолетней девушкой, о чем говорится в книге "Царь собственной персоной", написанной Романом Баданиным и Михаилом Рубиным. По их данным, в 2010-2011 годах, когда Путин занимал должность премьер-министра, он регулярно встречался с 17-летней абитуриенткой факультета журналистики Московского государственного университета Алисой Пищевой.

Фото: 24 Канал

Знакомство организовано людьми, связанными с молодежным движением "Наши", которые использовали эти отношения для влияния на Путина. Одним из подарков Путину на день рождения в октябре 2010 стал эротический календарь с фото студенток и абитуриенток МГУ, среди которых была и Пищевая. Впоследствии ей звонили из правительственных структур, приглашая на встречи с премьером.

Организаторы тщательно готовили Алису к каждой встрече и передавали ей просьбу Путина, но, по словам источников авторов книги, сам Путин не учитывал эти рекомендации. Отношения длились около года. После их завершения движение "Наши" потеряло влияние в Кремле, а Пищевая получила от Путина подарки: в 2015 году – элитную квартиру в центре Москвы и возможность учиться в Московском государственном институте международных отношений.

Отец Алисы, Всеволод Харчев, с 2020 года получает ежемесячную зарплату около 100 тысяч рублей в прокремлевской организации АНО "Диалог", возглавляемой автором упомянутого календаря Владимиром Табаком.

Ныне Пищева, носящая фамилию мужа Ахильгова, владеет студией загара в Москве и продолжает поддерживать связи со своими бывшими "покровителями". По данным источников, в 2021 году она летала бизнес-джетом в Турцию вместе с российской медиа-менеджеркой Кристиной Потупчик.

Как уже писали "Комментарии", историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV поделился своими прогнозами по ходу войны России против Украины в случае отсутствия активной поддержки США. Он подчеркнул, что дальнейший характер конфликта будет в значительной степени зависеть от действий Соединенных Штатов.