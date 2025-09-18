Російський лідер Володимир Путін мав стосунки з неповнолітньою дівчиною, про що йдеться у книзі "Цар власною персоною", написаній Романом Баданіним і Михайлом Рубіним. За їхніми даними, у 2010–2011 роках, коли Путін обіймав посаду прем'єр-міністра, він регулярно зустрічався з 17-річною абітурієнткою факультету журналістики Московського державного університету — Алісою Харчовою.

Фото: 24 Канал

Знайомство було організоване людьми, пов’язаними з молодіжним рухом "Наші", які використовували ці стосунки для впливу на Путіна. Одним із подарунків Путіну на день народження у жовтні 2010 року став еротичний календар з фото студенток і абітурієнток МДУ, серед яких була й Харчова. Згодом їй телефонували з урядових структур, запрошуючи на зустрічі з прем’єром.

Організатори ретельно готували Алісу до кожної зустрічі та передавали їй прохання Путіна, але, за словами джерел авторів книги, сам Путін не враховував цих рекомендацій. Відносини тривали приблизно рік. Після їхнього завершення рух "Наші" втратив вплив у Кремлі, а Харчова отримала від Путіна подарунки: у 2015 році — елітну квартиру в центрі Москви та можливість навчатися в Московському державному інституті міжнародних відносин.

Батько Аліси, Всеволод Харчов, з 2020 року отримує щомісячну зарплату близько 100 тисяч рублів у прокремлівській організації АНО "Діалог", яку очолює автор згаданого календаря Володимир Табак.

Нині Харчова, яка носить прізвище чоловіка Ахільгова, володіє студією засмаги в Москві і продовжує підтримувати зв’язки зі своїми колишніми "покровителями". За даними джерел, у 2021 році вона літала бізнес-джетом до Туреччини разом із російською медіаменеджеркою Кристиною Потупчик.

Як вже писали "Коментарі", історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак у інтерв’ю Radio NV поділився своїми прогнозами щодо перебігу війни Росії проти України у разі відсутності активної підтримки США. Він підкреслив, що подальший характер конфлікту значною мірою залежатиме від дій Сполучених Штатів.