У Путина нашли объяснение, почему нужно продолжить атаки на беспилотники США

Атака на американский беспилотник в небе над Черным морем была осуществлена над частью российской территории, поэтому российские военные поступили правильно. Такое мнение у себя в Telegram высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что такую практику российские военные продолжат и в дальнейшем.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"В общем, говоря по-простому, американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", – отметил Дмитрий Медведев.

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По его мнению, воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Бывший президент России считает, что беспилотники тоже должны придерживаться этих правил, особенно в период боевых действий. Далее Медведев заявил, что БПЛА находился над частью российской территории, "на которую распространяется наш суверенитет".

В свойственной для себя манере Дмитрий Медведев пригрозил сенатору США Линдси Грэму физической расправой. Тот выступил с критикой Вашингтона относительно недостаточно решительного ответа на инцидент в Черном море.

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