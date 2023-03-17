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У Путина нашли объяснение, почему нужно продолжить атаки на беспилотники США

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американцы "обнаглели"

сегодня, 10:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Атака на американский беспилотник в небе над Черным морем была осуществлена над частью российской территории, поэтому российские военные поступили правильно. Такое мнение у себя в Telegram высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что такую практику российские военные продолжат и в дальнейшем. 

У Путина нашли объяснение, почему нужно продолжить атаки на беспилотники США

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"В общем, говоря по-простому, американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", – отметил Дмитрий Медведев.


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По его мнению, воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Бывший президент России считает, что беспилотники тоже должны придерживаться этих правил, особенно в период боевых действий. Далее Медведев заявил, что БПЛА находился над частью российской территории, "на которую распространяется наш суверенитет".

В свойственной для себя манере Дмитрий Медведев пригрозил сенатору США Линдси Грэму физической расправой. Тот выступил с критикой Вашингтона относительно недостаточно решительного ответа на инцидент в Черном море.                                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что постараются достать остатки БПЛА, упавшего в море. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать ситуацию и ее возможные последствия.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/281
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