У Путина нашли оправдание удару по Временному Яру, где больше 20 убитых и множество раненых

В Минобороны РФ не стали отрицать, что нанесли удар по Часовому Яру в Донецкой области, вследствие чего по меньшей мере погибло 20 человек. Вот только удар по многоквартирному жилому дому в Минобороны России называют "уничтожением националистов". Теперь в оборонном ведомстве страны-агрессора мирных жителей Донбасса тоже причисляют к националистам, если у них есть украинский паспорт.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

В ведомстве Шойгу выписали себе в заслугу ракетный удар по Часовому Яру, когда они "Искандерами" разбили общежитие. Из-за этого погибло 20 людей, еще более 20 могут находиться под завалами. Спасатели работают до сих пор на месте происшествия.

Российские военные рассказывают, что целились они в пункт дислокации военных и убили более 300 человек.

В то же время в Минобороны РФ почему-то не спешат отчитываться о том, что они потеряли больше 150 человек, среди которых минимум 5 офицеров после прицельного удара ВСУ в Херсонской области. Между тем, там Минобороны РФ лишилось целого начальника штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майора Насбулина.

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