У Путина нашли симптомы новой смертельной болезни: что со здоровьем главы Кремля

В последнее время наблюдают изменения во внешности и языке кремлевского диктатора Владимира Путина во время публичных выступлений, свидетельствующих о плохом состоянии его здоровья.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин лечится от онкологического заболевания. Но, как свидетельствуют другие источники, он болеет болезнью Паркинсона, информирует The Sun , обращаясь к документам, предоставленным журналистам.

В частности, во время встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ином президент РФ в течение всего времени переминался с ноги ногу и был беспокойным.

На проблемы с состоянием здоровья свидетельствует и то обстоятельство, что глава Кремля совершал частые движения коленом и пытался как-то контролировать левую ногу.

По информации специалиста в области поведенческой психологии Джастина Гаспаровича, у российского президента заметна симптоматика, которая характерна для больных с инсультом, мигренью, рассеянным склерозом, а также пациентов, страдающих опухолями головного мозга.

По словам эксперта, у кремлевского диктатора есть заметно немало тревожных симптомов, в частности, сильные головные боли, проблемы со зрением, онемение языка и конечностей.

"Если президент Путин действительно сталкивается с такими проблемами со здоровьем, это может повлиять не только на его физические возможности, но также на принятие решений, уровень стресса и общее психологическое состояние", — подытожил Гаспарович.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на лице у Путина заметили странное пятно . На фоне новых слухов о болезни хозяина Кремля. На лице Владимира Путина заметили странное пятно. Журналисты ее разглядели во время недавно появившейся видеозаписи. Там российский президент хвастается очередной "годовщиной" аннексии украинской земли