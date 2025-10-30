У Путина нашли выход: кому Лукойл срочно продает международные активы на фоне санкций США

Подсанкционный российский нефтяной гигант "Лукойл" объявил, что его международные активы, принадлежащие LUKOIL International GmbH, будут проданы компании Gunvor. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Лукойл. Фото: из открытых источников

"Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами", — говорится в заявлении нефтяного гиганта от 30 октября.

В компании акцентировали, что продажа связана с ограничительными мерами США, введенными против "Лукойла" и его дочерних структур. Как сообщали в Вашингтоне, санкции касаются также компании "Роснефть" и 34 их зарубежных структур, и контрагентам грозят вторичные ограничения, если они не прекратят операции с подсанкционными юрлицами.

При этом стоит понимать, что компания Gunvor, основанная Торбьерном Торнквистом и Геннадием Тимченко, ранее была одним из крупнейших продавцов российской нефти за границу. Тимченко считается близким к диктатору Владимиру Путину, однако после санкций 2014 года он продал свою долю Торнквисту, чтобы избежать ограничений.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующее заявление Трампа прозвучало на брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте. Также Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Почему именно сейчас президент США принял подобные решения? Смогут ли они повлиять на Путина и тот уже согласится пойти на серьезные переговоры по прекращению войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



