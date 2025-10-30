У Путіна знайшли вихід: кому Лукойл терміново продає міжнародні активи на тлі санкцій США

Підсанкційний російський нафтовий гігант "Лукойл" оголосив, що його міжнародні активи, що належать LUKOIL International GmbH, буде продано компанії Gunvor. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

"Ключові умови правочину були раніше узгоджені сторонами", — йдеться у заяві нафтового гіганта від 30 жовтня.

У компанії акцентували, що продаж пов'язаний з обмежувальними заходами США, введеними проти "Лукойлу" та його дочірніх структур. Як повідомляли у Вашингтоні, санкції стосуються також компанії "Роснефть" та 34 їхніх зарубіжних структур, і контрагентам загрожують вторинні обмеження, якщо вони не припинять операції із підсанкційними юрособами.

При цьому варто розуміти, що компанія Gunvor, заснована Торбйорном Торнквістом та Геннадієм Тимченком, раніше була одним із найбільших продавців російської нафти за кордон. Тимченко вважається близьким до диктатора Володимира Путіна, проте після санкцій 2014 року він продав свою частку Торнквісту, щоб уникнути обмежень.

