У Путина назвали основной канал влияния Трампа на Россию: риск для РФ очень большой

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины влияют на мировую цену на нефть. По ее ловам, это может быть основным ударом США по российской экономике.

Эльвира Набиуллина. Фото из открытых источников

8 апреля Эльвира Набиуллина выступила на встрече с депутатами российского парламента, где объяснила риски новых тарифов Дональда Трампа на Россию.

"Изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Вы правы, что основной канал влияния может быть из-за снижения цен на нефть. Потому что если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут продолжаться дальше, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители", — сказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина добавила, что Центральный банк РФ готовится к такому сценарию событий, а также отметила, что при планировании было включено столь рискованное развитие событий по снижению цены на нефть из-за торговых войн.

7 апреля цены на нефть резко упали. Эталонная марка Brent достигла четырехлетнего минимума в 63,01 доллара за баррель, а американская WTI опустилась до 60 долларов. В то время как российская нефть стоит еще дешевле.

Для России нефтяные доходы составляют треть бюджета. Центробанк РФ прогнозировал среднюю цену на нефть в 65 долларов в 2025 году и 60 долларов в 2026 году. Однако следующий пересмотр этих прогнозов намечен на 25 апреля.

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