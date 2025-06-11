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У Путина назвали украинцев братьями и подтвердили готовность к миру: детали

WSJ пишет о том, что глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Мединский сравнил войну РФ и Украины с конфликтом между старшим и младшим братьями

сегодня, 10:21
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Кравцев Сергей

Главный путинский переговорщик, помощник российского диктатора Владимир Мединский сравнил войну России с Украиной с конфликтом между старшим и младшим братьями. Как передает портал "Комментарии", такое мнение он озвучил в интервью изданию The Wall Street Journal.

У Путина назвали украинцев братьями и подтвердили готовность к миру: детали

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

Российский политик высказал уверенность в том, что ключевая ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает войну в Украине как нечто похожее на конфликт между Англией и Францией – двумя странами с собственными историями и культурами. Между тем, обратил внимание Мединский, война с Украиной – это "братоубийственная борьба между двумя государствами с общими языком и культурой, которые по сути являются одним народом и которым суждено быть близкими союзниками".

"Это как конфликт между двумя братьями – старшим и младшим – за то, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и поэтому мы хотим, чтобы он как можно скорее закончился", — высказался Мединский. 

Он заверил, якобы Россия готова к миру, "но если Украиной будут продолжать руководить национальные интересы других", то она просто будет "вынуждена реагировать".

Ожидаемо после слов о готовности к миру Владимир Мединский использовал ультиматумы и угрозы, отметив, что история показывает, что в длительных войнах Россия всегда выходила победителем. В качестве аргумента он привел войну России со Швецией, состоявшуюся в XVIII веке. При этом он вспомнил Великую Северную войну в начале XVIII века.

По словам Мединского, отсутствие компромисса со стороны Украины приведет лишь к новым территориальным потерям.

Вместе с тем журналисты уточнили, что некоторые длительные войны все же заканчивались поражением для россиян, например почти десятилетнее вторжение в Афганистан, которое истощило ресурсы Москвы и завершилось в 1989 году выводом войск. В результате Советский Союз через два года прекратил свое существование. Западные официальные лица даже сделали вывод, что Россия в войне с Украиной уже понесла потери, большие более чем в 10 раз, чем Советский Союз во время всей афганской кампании.

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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/russia-negotiator-vladimir-medinsky-85612fec
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