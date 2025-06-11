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В Госдепе похвалили Украину и РФ: в чем увидели позитив

США приветствуют новый обмен пленными между Украиной и РФ

сегодня, 07:14
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон приветствует последний обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Считает это хорошим сигналом. Такое заявление в ходе брифинга сделала спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.

В Госдепе похвалили Украину и РФ: в чем увидели позитив

Тэмми Брюс. Фото из открытых источников

Представитель Госдепа отметила, что президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио "уже давно говорят, что единственное настоящее решение возможно только через прямые переговоры между сторонами".

Спикер также подтвердила, что американская сторона остается в тесном контакте с обеими сторонами на самом высоком уровне.

Кроме того, Брюс положительно прокомментировала последние обмены пленными между Украиной и Россией, в частности тяжелоранеными и молодыми пленными в возрасте до 25 лет, а также возвращение тел погибших военных.

"Все, что я могу сказать – это что мы приветствуем этот прогресс на данном этапе", — сказала представитель Госдепартамента.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заявляют, что пока не владеют информацией, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена. Но при этом в Москве подтверждают свою готовность такой обмен провести. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – если российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать огонь, президент США Дональд Трамп оказывается в тупике. Он не может отменить санкции против России, хотя очень этого хочет. Ведь он продолжает очень верить в возможность каких-то экономических сделок с Россией, а Путин не дает ему таких возможностей. Такое мнение высказал известный украинский публицист, тележурналист, политический обозреватель Виталий Портников.




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