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У Путина назвали Украину Малороссией и рассказали, какой мир устроит Россию

Медведев снова попытался попытался запугать украинцев "достижением целей"

сегодня, 11:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отличился неконтролируемым потоком сознания. В очередном своем спиче Медведев обозвал Запад импотентами, раскритиковав его за поставки Украине вооружений и заявил, что Россия все равно добьется того, что добьется мира на выгодных для себя условиях. Как передает издание "Комментарии", об этом Медведев написал у себя в Телеграмм.

У Путина назвали Украину Малороссией и рассказали, какой мир устроит Россию

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Дмитрий Медведев, который ранее занимала пост премьер-министра и не позволял себе настолько резких заявлений, теперь все чаще применяет на себя роль ныне покойной Жириновского, делая раз за разом скандальные заявления.

Медведев в своем сообщении в отношении Украины попытался использовать унизительные названия, типа Малороссии, "Незалежная", в очередной раз обвинил Запад в поставках вооружения, которое, уверен российский политик, расползается по миру и попадает в руки преступников.

По словам Дмитрия Медведева, поставки вооружения Украине не скажутся на "финальном раскладе", потому что "Россия добьется всех поставленных целей". 

"И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", – заявил опальный политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны России Сергей Шойгу взволнован тем, что ВСУ начал и применять против российской армии дальнобойное оружие. Генерал просит российских военных поскорее найти и уничтожить американские ракетные системы HIMARS.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, как президент РФ Путин начал чистку в самой России – кого он отправляет в Украину.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/144
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