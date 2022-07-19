У Путина назвали Украину Малороссией и рассказали, какой мир устроит Россию

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отличился неконтролируемым потоком сознания. В очередном своем спиче Медведев обозвал Запад импотентами, раскритиковав его за поставки Украине вооружений и заявил, что Россия все равно добьется того, что добьется мира на выгодных для себя условиях. Как передает издание "Комментарии", об этом Медведев написал у себя в Телеграмм.

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Дмитрий Медведев, который ранее занимала пост премьер-министра и не позволял себе настолько резких заявлений, теперь все чаще применяет на себя роль ныне покойной Жириновского, делая раз за разом скандальные заявления.

Медведев в своем сообщении в отношении Украины попытался использовать унизительные названия, типа Малороссии, "Незалежная", в очередной раз обвинил Запад в поставках вооружения, которое, уверен российский политик, расползается по миру и попадает в руки преступников.

По словам Дмитрия Медведева, поставки вооружения Украине не скажутся на "финальном раскладе", потому что "Россия добьется всех поставленных целей".

"И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", – заявил опальный политик.

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