У Путина назвали задачу-минимум относительно войны в Украине

Даже после проведения псевдореферендумов, российские войска будут продолжать боевые действия на территории Украины, потому что есть цель – захватить всю территорию Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в пределах 2014 года" – заявил Дмитрий Песков.

Рупор Кремля добавил, задача-минимум — "освободить всю территорию Донецкой народной республики".

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Также издание "Комментарии" сообщало — кремлевские марионетки объявили итоги четырехдневных "референдумов" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Предсказуемо, за присоединение к России якобы проголосовали от 87,05% до 99,23%. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая онлайн на заседании Совбеза ООН, посвященном этим "референдумам" заявил, что они ничего не меняют; призвал к полной изоляции РФ и обвинил ее в аннексии украинских территорий; акцентировал, что после признания "референдумов" Россией ему будет не о чем говорить с Путиным; призвал Совбез ООН обеспечить Украине "коллективные гарантии" безопасности. Как ситуация может развиваться дальше? Решится ли РФ на аннексию? Пойдет ли Запад на более жесткие меры? Какие действия следует предпринимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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