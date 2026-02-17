У Путина не останется иного выбора: на Западе раскрыли страшное поражение РФ из-за США и ЕС

Россия в скором времени может существенно снизить объемы добычи нефти из-за риска заполнения имеющихся хранилищ. Продажа российского сырья на мировом рынке становится все сложнее. Так, в декабре прошлого года морской экспорт российской нефти составлял около 3,8 млн. баррелей в сутки, пишет Reuters.

Фото: из открытых источников

В 2026 году показатели экспорта изменялись: в январе средний объем составил 3,4 млн баррелей в сутки, в феврале – 2,8 млн баррелей. Снижение закупок негативно влияет на логистику страны: теневой флот вынужден совершать более длинные рейсы, перегружающие танкеры и ограничивающие возможности для морского хранения дополнительной нефти. Как следствие, производители переориентируют большее количество сырья на внутренние резервуары.

Объем хранящейся на судах нефти достиг рекордного уровня – более 150 млн баррелей. Аналитики предупреждают о возможном серьезном давлении на российский нефтяной сектор в ближайшее время. Отдельным фактором становится уменьшение закупок Индией из-за соглашений с США, что дополнительно ограничивает рынки сбыта. Наземные хранилища страны приближаются к полной заполненности: их емкость составляет около 32 млн баррелей, что соответствует лишь трем-четырем дням добычи. По данным СЗРУ, точный объем наземных резервуаров неизвестен, однако заполненность достигает около 16 млн баррелей, то есть примерно половины общей вместимости.

Для дополнительного хранения Россия может использовать часть трубопроводной инфраструктуры, потенциально повышающей общую наземную емкость до 100 млн баррелей. Однако даже этого будет недостаточно, ведь ежедневное производство нефти составляет около 9,3 млн баррелей, из которых на экспорт уходит только половина. В условиях ограниченного сбыта и переполнения хранилищ Кремль, вероятно, будет вынужден сокращать добычу во избежание излишка сырья и стабилизировать рынок.

