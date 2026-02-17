У Путіна не залишиться іншого вибору: на Заході розкрили страшну поразку РФ через США і ЄС

Росія незабаром може суттєво знизити обсяги видобутку нафти через ризик заповнення наявних сховищ. Продаж російської сировини на світовому ринку стає дедалі складнішим. Так, у грудні минулого року морський експорт російської нафти складав близько 3,8 млн барелів на добу, пише Reuters.

Фото: з відкритих джерел

У 2026 році показники експорту змінювалися: у січні середній обсяг склав 3,4 млн барелів на добу, у лютому – 2,8 млн барелів. Зниження закупівель негативно впливає на логістику країни: тіньовий флот змушений здійснювати довші рейси, що перевантажує танкери і обмежує можливості для морського зберігання додаткової нафти. Як наслідок, виробники переорієнтовують більше сировини на внутрішні резервуари.

Обсяг нафти, що зберігається на суднах, досяг рекордного рівня – понад 150 млн барелів. Аналітики попереджають про можливий серйозний тиск на російський нафтовий сектор найближчим часом. Окремим фактором стає зменшення закупівель Індією через угоди з США, що додатково обмежує ринки збуту. Наземні сховища країни наближаються до повної заповненості: їхня місткість становить приблизно 32 млн барелів, що відповідає лише трьом–чотирьом дням видобутку. За даними СЗРУ, точний обсяг наземних резервуарів невідомий, проте наразі заповненість сягає близько 16 млн барелів, тобто приблизно половини загальної місткості.

Для додаткового зберігання Росія може використовувати частину трубопровідної інфраструктури, що потенційно підвищує загальну наземну місткість до 100 млн барелів. Однак навіть цього буде недостатньо, адже щоденне виробництво нафти становить близько 9,3 млн барелів, з яких на експорт йде лише половина. В умовах обмеженого збуту та переповнення сховищ Кремль, ймовірно, буде змушений скорочувати видобуток, щоб уникнути надлишку сировини та стабілізувати ринок.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує закуповувати критично важливі електронні компоненти в Європі, попри міжнародні заборони. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у багатьох російських безпілотниках виявляють транзистори німецького виробництва.