У Путина не все стабильно: британская разведка рассказала, почему России придется затыкать дыры в бюджете

Как передает портал "Комментарии", военные специалисты британской разведки считают, что России придется уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния, который она все больше использует для финансирования войны против Украины, и прибегать к мерам, которые могут затормозить ее экономический рост.

Бюджет России. Фото: из открытых источников

Британские эксперты сомневаются, что России удастся достигнуть запланированной цели доходов в бюджете на 2024 год. Вероятно, российскому правительству понадобятся другие меры для финансирования своих расходов.

Как отмечается, российское правительство имеет амбициозные планы увеличить расходы на 26% в 2024 году. Эти планы опираются на ожидания роста доходов на 22%, с тем что доходы от нефти и газа вырастут почти на 25%.

"Похоже, что правительству надо будет уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния, увеличить налоги внутри страны и увеличить долг, чтобы финансировать запланированные расходы", – говорится в обзоре.

Британские аналитики утверждают, что такая политика почти наверняка негативно скажется на экономике в средне- и долгосрочной перспективе в виде сохранения инфляционного давления и сдерживания экономического роста.

В Минобороны Британии также обращают внимание на то, что Фонд национального благосостояния якобы предназначен для обеспечения благосостояния российского народа, но он все больше используется для финансирования российского вторжения в Украину, в то время как стоимость его активов упала на 10% в 2023 году.

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