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Кравцев Сергей
В стране-агрессоре придумали нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в вооруженных силах: человеку, который приведет своего друга в военкомат, предлагают 100 000 рублей (около 1150 долларов). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Институт изучения войны (ISW).
Деньги. Фото: из открытых источников
По информации военных аналитиков, глава Ярославской области Михаил Евраев объявил о новой инициативе, которая предлагает 100 000 рублей (около 1150 долларов) каждому человеку, который приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с Министерством обороны (МО) России на прохождение военной службы.
Республика Татарстан также начала подобную инициативу с 11 июля. Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой, особенно если другие субъекты федерации примут подобные механизмы.
Юрий Синельщиков призвал закрепить этот механизм в российском законодательстве и выразил обеспокоенность относительно того, смогут ли субъекты федерации обеспечить финансирование подобных инициатив.
Кроме этого, сообщается, что российские войска разрабатывают и формализуют специальность военного мотоциклиста, вероятно, в ответ на увеличение количества ударов украинских беспилотников и воздушной разведки, что заставляет российские войска использовать небольшие и быстрые транспортные средства для логистики и перевозок на фронте.
Российские источники заявили 21 июля, что российская 5-я мотострелковая бригада (1-й армейский корпус "ДНР") создает собственную военно-мотоциклетную школу и что другие российские бригады также занимаются этим вопросом "на высоком уровне".
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"Голова економічного комітету Верховної Ради заявив, що завдяки мобілізації влада Зеленського заробляє на «ухилянтах», які не хочуть потрапити на фронт, до $2 мільярдів на рік. Які йдуть не в бюджет, а в кишені друзів Президента, депутатів, чиновників Міністерства Оборони, ТЦКшників, ментів, прикордонників. До 2 млрд доларів. Про яке бажання завершення війни, відкриття кордонів, підписання мирного договору, проведення виборів, може йти мова?" Це черговий кандідат на звільнення. Режим зеленського не терпить правду. Спершу Арестовича звільнили за правду про ракету ППО яка в будинок у Дніпрі влучила, потім Безугла теж за правду звільнили. Режим зеленського оснований на мерзотній цинічній брехні. В його словах й долі правди нема.