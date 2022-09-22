У Путина обиделись и рассказали, как ответят, если США сожгут Черноморский флот в Крыму

В России очень болезненно отреагировали на предупреждение США, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине, США уничтожат Черноморский флот. Ответить на такой выпад США дали возможность заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который заявил, что не нужно "пугать россиян разговорами про удар НАТО по Крыму", ведь Кремль тогда применит гиперзвук, который способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", – написал Медведев у себя в Телеграмм.

Далее экс-президент перечислили попунктно, что намерена делать Россия после решения Путина об аннексии украинских территорий.

Медведев отметил, что показушные "референдумы" на оккупированных территориях Украины точно состоятся и при этом не столько важно, какие будут результаты, потому как эти земли в России уже решили включить в состав РФ.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, Россия существенно усилит оборону тех земель, которые присоединит к себе путем фейкового "референдума".

Не обошлось и без угроз. Дмитрий Медведев отметил, что Россия способна не только ответить мобилизацией человеческих ресурсов, но и ядерным орудием, которое может быть задействовано в случае атаки на территорию РФ.

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