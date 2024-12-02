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У Путина оценили возможность старта переговоров по Украине в 2025 году

У Путина допускают проведение переговоров с Украиной, но только если будут соблюдены интересы РФ

сегодня, 12:55
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая допустила проведение переговоров по Украине в 2025 году, в этом вопросе все будет зависеть от РФ. А именно, будут ли обеспечены ее интересы. Также, добавил Песков, важно, чтобы Кремль смог добиться всех поставленных целей.

У Путина оценили возможность старта переговоров по Украине в 2025 году

Владимир Путин

"Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем "специальную военную операцию". Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о высокой вероятности мирных переговоров и встреч для окончания войны России против Украины в 2025 году. По ее словам, важным шагом для этого станет отмена санкций против России.

Матвиенко заявила, что Россия не собирается вести диалог "непонятного статуса" и "однодневные полумеры", однако считает, что переговоры могут состояться в 2025 году. "Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше – увидим", — сказала Матвиенко.

Также "Комментарии" рассказывали, что Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется участвовать в них, считает политолог Вадим Денисенко. По его мнению, необходимость Путина принять участие в переговорах — это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.



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Источник: https://tass.ru/
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