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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая допустила проведение переговоров по Украине в 2025 году, в этом вопросе все будет зависеть от РФ. А именно, будут ли обеспечены ее интересы. Также, добавил Песков, важно, чтобы Кремль смог добиться всех поставленных целей.
Владимир Путин
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о высокой вероятности мирных переговоров и встреч для окончания войны России против Украины в 2025 году. По ее словам, важным шагом для этого станет отмена санкций против России.
Матвиенко заявила, что Россия не собирается вести диалог "непонятного статуса" и "однодневные полумеры", однако считает, что переговоры могут состояться в 2025 году. "Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше – увидим", — сказала Матвиенко.
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рассказывали, что Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет
переговоров, но понимает, что ему придется участвовать в них, считает политолог
Вадим Денисенко. По его мнению, необходимость Путина принять участие в
переговорах — это почти свершившийся факт, который является базовым для
понимания многих других процессов.
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