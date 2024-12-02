У Путина оценили возможность старта переговоров по Украине в 2025 году

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая допустила проведение переговоров по Украине в 2025 году, в этом вопросе все будет зависеть от РФ. А именно, будут ли обеспечены ее интересы. Также, добавил Песков, важно, чтобы Кремль смог добиться всех поставленных целей.

Владимир Путин

"Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем "специальную военную операцию". Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о высокой вероятности мирных переговоров и встреч для окончания войны России против Украины в 2025 году. По ее словам, важным шагом для этого станет отмена санкций против России.

Матвиенко заявила, что Россия не собирается вести диалог "непонятного статуса" и "однодневные полумеры", однако считает, что переговоры могут состояться в 2025 году. "Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше – увидим", — сказала Матвиенко.

Также "Комментарии" рассказывали, что Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется участвовать в них, считает политолог Вадим Денисенко. По его мнению, необходимость Путина принять участие в переговорах — это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.



