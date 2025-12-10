У Путина окончательно закончились деньги: стало известно, почему его фанатам будет несладко

Власти Петропавловска-Камчатского объявили о начале сбора добровольных взносов от местных жителей и компаний для пополнения городского бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации.

Фото: из открытых источников

Пожертвования могут быть любого размера, но принимаются только в безналичной форме через банковский перевод. Каждая операция оформляется договором, а денежные средства поступают непосредственно в бюджет города. При переводе нужно указать цель использования денег. В случае изменения планов или невозможности использования средств, деньги возвращаются на счет жертвователя.

Местная администрация заявила, что будет контролировать расходование средств самостоятельно. Определение вступило в силу 8 декабря.

Решение власти вызвало критику со стороны русской коммунистической партии. Коммунисты утверждают, что городская администрация пытается переложить свои обязанности на граждан, которые и так платят налоги. По их словам, сегодня – донаты на благоустройство, завтра – "добровольные взносы" для школ и больниц, а послезавтра – новые поборы под видом общественной инициативы. По их мнению, город должен строиться на общественной собственности, плановом распределении ресурсов и реальном контроле населения, а не на благотворительности.

Дополнительно ситуацию усложняет экономическая картина. По данным Росстата, которые приводит Forbes, в январе-сентябре этого года впервые с 2009 года уменьшилось производство пищевых продуктов, сокращение составило 0,6% в годовом исчислении, что свидетельствует об экономии населения на основных потребностях.

