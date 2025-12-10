Влада Петропавловська-Камчатського оголосила про початок збору "добровільних внесків" від місцевих жителів та компаній для поповнення міського бюджету. Відповідна ухвала опублікована на офіційному сайті адміністрації.

Пожертвування можуть бути будь-якого розміру, але приймаються лише в безготівковій формі через банківський переказ. Кожна операція оформляється договором, а кошти надходять безпосередньо до бюджету міста. Під час переказу потрібно вказати мету використання грошей. У разі зміни планів або неможливості використання коштів, гроші повертаються на рахунок жертводавця.

Місцева адміністрація заявила, що контролюватиме витрати коштів самостійно. Ухвала набрала чинності 8 грудня.

Рішення влади викликало критику з боку Російської комуністичної партії. Комуністи стверджують, що міська адміністрація намагається перекласти свої обов’язки на громадян, які й так сплачують податки. За їхніми словами, сьогодні – донати на благоустрій, завтра – "добровільні внески" для шкіл та лікарень, а післязавтра – нові побори під виглядом громадської ініціативи. На їхню думку, місто має будуватися на громадській власності, плановому розподілі ресурсів та реальному контролі населення, а не на благодійності.

Додатково ситуацію ускладнює економічна картина. За даними Росстату, які наводить Forbes, у січні-вересні цього року вперше з 2009 року зменшилося виробництво харчових продуктів, скорочення склало 0,6% у річному вимірі, що свідчить про економію населення на основних потребах.

